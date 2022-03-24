ARÇİL ARVELADZE: HER ŞEY SAHADA ORTAYA KONUR

Trabzonspor formasıyla Türk futboluna hizmet eden Arçil Arveladze ile Portekiz yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda karşılaştık. Onun rotası Hull City takımını çalıştıran kardeşi Şota'yı ziyaret için İngiltere'ydi. Ayak üstü de olsa gündeme dair sorularımızı yanıtladı. Satır başları şöyle: Portekiz-Türkiye zor bir eşleşme. Hiçbir karşılaşma kolay değildir ama böyle tek maç üzerinden oynandığında işler daha da zorlaşır. Ama futbolda her şey sahada belli olur. Türkiye'nin turu geçmesini çok isterim. Türkiye Ligi'ni elimden geldiğince izliyorum. Eski takımım Trabzonspor'a şampiyonluk çok yakışacak. Bunun için çok uzun süre beklediler ve bu coşkuyu yaşamayı hak ettiler.