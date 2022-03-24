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Haberler Galeri SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11'i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:19

SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11'i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

2022 Dünya Kupası yolunda A Milli takımımız bugün Portekiz'le play-off maçına çıkacak. Oynanancak olan zorlu maç öcnesi Portekiz'de tam 6 yıldız kadroda olmayacak. Milli takımın da ilk 11'i merak ediliyor. Dev maç öncesi SABAH Spor'un yazarlarından Fatih Doğan, Dragao Stadı'ndan bildirdi. İşte Portekiz-Türkiye maçı öncesi çarpıcı detaylar...

SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.

SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

TÜRKİYE KAZANIRSA RAKİP İTALYA-MAKEDONYA GALİBİ OLACAK

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.

Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin mağlubuyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu özel müsabaka da yine 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

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SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

FATİH TERİM: COŞKUYLA İZLEYECEĞİM

A Milli Takım'ı 1996, 2008 ve 2016'da Avrupa Şampiyonası finallerine götüren, 2008'de Avrupa 3.'sü yapan teknik direktör Fatih Terim, Portekiz ile oynayacağımız zorlu maçı değerlendirdi. Terim, "Görevimiz zor ama Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar yaşadı. Bu çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bir teknik direktör olarak bu maçı uzman gözüyle izleyeceğim elbette ama büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim" diye konuştu.

SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

ARÇİL ARVELADZE: HER ŞEY SAHADA ORTAYA KONUR

Trabzonspor formasıyla Türk futboluna hizmet eden Arçil Arveladze ile Portekiz yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda karşılaştık. Onun rotası Hull City takımını çalıştıran kardeşi Şota'yı ziyaret için İngiltere'ydi. Ayak üstü de olsa gündeme dair sorularımızı yanıtladı. Satır başları şöyle: Portekiz-Türkiye zor bir eşleşme. Hiçbir karşılaşma kolay değildir ama böyle tek maç üzerinden oynandığında işler daha da zorlaşır. Ama futbolda her şey sahada belli olur. Türkiye'nin turu geçmesini çok isterim. Türkiye Ligi'ni elimden geldiğince izliyorum. Eski takımım Trabzonspor'a şampiyonluk çok yakışacak. Bunun için çok uzun süre beklediler ve bu coşkuyu yaşamayı hak ettiler.

SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...

FATİH DOĞAN PORTEKİZ'DEN BİLDİRİYOR!

Türkiye olarak 2000'li yıllardan sonra Portekiz futboluyla çok yakınlaştık. Pereira, Carvalhal gibi teknik adamlar; Quaresma, Nani, Pepe birçok yıldız isim ligimizde görev aldı. Yine Porto'dayız. Bu sefer Portekiz'e karşı Dünya Kupası play-off'unda Dragao Stadı'nda karşı karşıya geleceğiz.

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