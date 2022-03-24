Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
11:19
SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11'i belli oldu! Dev maç öncesi sakatlık şoku...
2022 Dünya Kupası yolunda A Milli takımımız bugün Portekiz'le play-off maçına çıkacak. Oynanancak olan zorlu maç öcnesi Portekiz'de tam 6 yıldız kadroda olmayacak. Milli takımın da ilk 11'i merak ediliyor. Dev maç öncesi SABAH Spor'un yazarlarından Fatih Doğan, Dragao Stadı'ndan bildirdi. İşte Portekiz-Türkiye maçı öncesi çarpıcı detaylar...