FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat ile sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür kafilede yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar da Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.