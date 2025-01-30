Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:09
FB AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın köklü kulüplerinden Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, Midtjylland'i deplasmanda mağlup ederek play-off turu için ilk 24'e girmeyi hedefliyor. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?