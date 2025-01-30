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Haberler Galeri FB AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:09

FB AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın köklü kulüplerinden Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, Midtjylland'i deplasmanda mağlup ederek play-off turu için ilk 24'e girmeyi hedefliyor. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde 7 hafta sonunda 9 puan toplayan Fenerbahçe, Midtjylland karşısında galip gelerek play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu maçtan galip çıkması durumunda, gruptan çıkma yolunda ilk 24'e kalması kesinleşecek. Peki, bu önemli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Müsabaka 23:00'da başlayacak.

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FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat ile sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür kafilede yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar da Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FB AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

FB AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

12 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.

10 puanla bitirirse: %94 play-off'ta yer alacak, %6 elenecek.

9 puanla bitirirse: %20.8 play-off'ta yer alacak, %79.2 elenecek.

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