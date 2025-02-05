FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Diğer taraftan, teknik direktör Jose Mourinho'nun ligde şans vermediği oyunculara kupada forma şansı tanıyacağı düşünülüyor. Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?