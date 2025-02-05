Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:39
FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Hatırlatmak gerekirse, sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenmişti.ZTK 2.hafta maçlarının dün akşam itibarıyla başlamasıyla birlikte, bu karşılaşmanın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?