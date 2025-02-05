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Haberler Galeri FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:39

FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Hatırlatmak gerekirse, sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenmişti.ZTK 2.hafta maçlarının dün akşam itibarıyla başlamasıyla birlikte, bu karşılaşmanın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Diğer taraftan, teknik direktör Jose Mourinho'nun ligde şans vermediği oyunculara kupada forma şansı tanıyacağı düşünülüyor. Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasına Erzurumspor FK karşısında çıkacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

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FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bugünkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

FB ZTK 2.HAFTA MAÇI: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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