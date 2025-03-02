Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 12:55

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde son 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, bu süreçte 2 beraberlik ve 8 galibiyetle Süper Lig'de 58 puana ulaştı. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçta galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları ve takımların muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 2 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

SARI-LACİVERTLİLER 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.