Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçta galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları ve takımların muhtemel 11'leri!