Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler!

Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
12:55
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde son 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, bu süreçte 2 beraberlik ve 8 galibiyetle Süper Lig'de 58 puana ulaştı. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!