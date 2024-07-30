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Haberler Galeri Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Giriş Tarihi: 30.07.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 06:44

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Lugano'yu evinde ağırlıyor. İlk maçı 4-3 geçen Sarı Lacivertliler, avantajını değerlendirerek turu geçmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki ekip turu geçmesi halinde Lille karşısında mücadele edecek. Hedef Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftar araştırmalara başladı. Peki; Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rakibini ilk maçta geçen Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur atlamak için evinde; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda olacak. Kötü senaryoda yani Lugano'nun tek farklı galibiyeti halinde karşılaşmanın uzatmalara gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefini gözeterek buna izin vermemeye çalışacak. Avantajını kullanmak isteyen Sarı Lacivertli takım hazırlıklarını tamamladı. Peki; Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Lugano rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

FENERBAHÇE - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında İsviçreli ekip Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe rövanş maçı için taraftarının önünde mücadele edecek.

Fenerbahçe - Lugano maçı 30 Temmuz bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

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Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak rövanş maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadoupoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Bislimi, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turuna çıkması için her türlü galibiyet ve beraberlik durumu yetecek. Lugano tek farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Eşitlik bu sürede bozulmazsa penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Lugano 2 farklı kazandığı takdirde tur atlayan takım olacak.

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