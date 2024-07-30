Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Lugano'yu evinde ağırlıyor. İlk maçı 4-3 geçen Sarı Lacivertliler, avantajını değerlendirerek turu geçmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki ekip turu geçmesi halinde Lille karşısında mücadele edecek. Hedef Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftar araştırmalara başladı. Peki; Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte, muhtemel 11'ler...