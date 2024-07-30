Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rakibini ilk maçta geçen Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur atlamak için evinde; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda olacak. Kötü senaryoda yani Lugano'nun tek farklı galibiyeti halinde karşılaşmanın uzatmalara gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefini gözeterek buna izin vermemeye çalışacak. Avantajını kullanmak isteyen Sarı Lacivertli takım hazırlıklarını tamamladı. Peki; Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Lugano rövanş maçı canlı yayın bilgisi...