Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

- Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç bu akşam 22.00'de başlayacak. ilk hafta maçında Club Brügge ile 0-0 berabere kalırken ise sahasında Real Madrid'i 3-0'la geçmişti. Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. PSG'de ise Cavani sakatlığı nedeniyle yok. ise cezalı olduğu için bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıktan çıkan Mbappe'nin de 90 dakika olmasa da forma giymesi bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 11:42
Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç bu akşam 22.00'de başlayacak. Galatasaray ilk hafta maçında Club Brügge ile 0-0 berabere kalırken ise sahasında Real Madrid'i 3-0'la geçmişti. Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. PSG'de ise Cavani sakatlığı nedeniyle yok. Neymar ise cezalı olduğu için bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıktan çıkan Mbappe'nin de 90 dakika olmasa da forma giymesi bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar...

Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

GALATASARAY


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Mariano

Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Luyindama

Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Marcao

Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Yuto Nagatomo

Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Steven Nzonzi

BİZE ULAŞIN