Galatasaray - Paris Saint-Germain muhtemel 11'ler (Kadrolar)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç bu akşam 22.00'de başlayacak. Galatasaray ilk hafta maçında Club Brügge ile 0-0 berabere kalırken PSG ise sahasında Real Madrid'i 3-0'la geçmişti. Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. PSG'de ise Cavani sakatlığı nedeniyle yok. Neymar ise cezalı olduğu için bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıktan çıkan Mbappe'nin de 90 dakika olmasa da forma giymesi bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar...