Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
10:51
Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!
Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 J Grubu 5. maçında Rytas Vilnius ile karşılaşıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahibi olacağı maçta heyecan dorukta. Çıktığı 4 maçın 2'sinde galip gelen sarı kırmızılar ilk maçta rakibine 86-66 mağlup oldu. Peki; BCL Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?