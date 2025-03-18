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Haberler Galeri Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:51

Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 J Grubu 5. maçında Rytas Vilnius ile karşılaşıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahibi olacağı maçta heyecan dorukta. Çıktığı 4 maçın 2'sinde galip gelen sarı kırmızılar ilk maçta rakibine 86-66 mağlup oldu. Peki; BCL Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

Galatasaray - Rytas Vilnius maçı canlı ve şifresiz olarak takip edilecek. Sarı kırmızılı ekipte Will Cummings en skorer oyuncu konumunda. 6 haftalık mücadelede Galatasaray, bu maçın ardından Manisa ile karşı karşıya gelecek. Peki; Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

GALATASARAY - RYTAS MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Rytas Vilnius maçı 18 Mart bugün gerçekleşecek. Potada heyecan saat 20.00'de başlayacak.

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Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

GALATASARAY - RYTAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın basketbol maçı TRT Spor ekranlarından takip edilecek.

Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

Galatasaray, grupta çıktığı dört maçın ikisinde galip geldi. Rakibine ilk maçta 86-66 mağlup olan sarı kırmızılılar evde galibiyet bekliyor.

Dört maçını ikisini kazanan Rytas ise son olarak Manisa Basketbol'a 98-75 mağlup oldu. Galatasaray BCL kupasında bir sonraki hafta Manisa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!