Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray BCL 5. maçında!

Galatasaray - Rytas Vilnius maçı canlı ve şifresiz olarak takip edilecek. Sarı kırmızılı ekipte Will Cummings en skorer oyuncu konumunda. 6 haftalık mücadelede Galatasaray, bu maçın ardından Manisa ile karşı karşıya gelecek. Peki; Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Galatasaray - Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?