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  • Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı! Tarık Çamdal geçen sene...

'dan milyonlar kazanan asgari ücrete imza attı! Tarık Çamdal geçen sene...

Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takımda toplamda 5.5 milyon Euro ücret kazanmıştı. Kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın yeni durağı ise Adana Demirspor oldu. Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile asgari ücret karşılığında anlaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.02.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 16:29
Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

'un ara döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği 'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Kariyerinde Eskişehirspor, ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanağı ücret futbol kamuoyunu şaşırttı!

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Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı.

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Ajansspor'un habeerine göre Başkanı Murat Sancak, " ile üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

YAPTIKLARI TRANSFERLERLE BÜYÜK ZARAR ETTİLER

'in son 10 yıl ıgenelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı. son 10 yılda aldığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar'ın arkasında 102.2 milyon euro zararla bulunuyor.

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

İşte ve 'nin son 10 sezonda kadrosuna kattığı en pahalı futbolcular:

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

GALATASARAY

2009-10

ABDUL KADER KEITA - 7.5 MİLYON EURO

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