Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:44

Galatasaray’ın Ajax zaferi sonrası Avrupa çalkalandı! “Şampiyonlar Ligi’nde rezil ettiler”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçta temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax deplasmanından 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. Bu sonuçla beraber puanını 9'a çıkaran Galatasaray, 4. hafta sonuçlarının ardından 9. sırada yer aldı. Avrupa ve Hollanda basını sarı-kırmızılı takımın zaferini manşetlerine taşıdı. İşte atılan tüm başlıklar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve haftayı 9. sırada tamamladı.

Cimbom'un Ajax karşısındaki zaferi Avrupa ve Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı. İşte atılan tüm başlıklar...

De Telegraaf: ''Galatasaray, Ajax'ı ezdi. Victor Osimhen üç gol atarak golcülük konusundaki maharetlerini bir kez daha gösterdi.''

Algemeen Dagblad: ''Galatasaray, Amsterdam'da ikinci yarıda açıldı. Ajax, Galatasaray karşısında çok fazla direnemedi. ''Fenomen'' Osimhen sayesinde maçı kazandılar.''

"AJAX'I ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Nos: ''Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Galatasaray, Amsterdam'da uzun süre görülmemiş bir kalite gösterdi.''

Nu: "Üçüncü golden sonra tribünler maçı terk etmeye başladı ve teknik direktör Heitinga istifaya davet edildi. Şampiyonlar Ligi'ne daha önce bu kadar kötü başlamamış Ajax için kötü bir akşamdı."

"YİNE REZİL OLDU"

Sport Nieuws: ''Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.''

Voetbal Primeur: ''Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk kulübü, kendi ülkesinde lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına katılma yolunda da ilerliyor.''

"AMSTERDAMLILARI YASA BOĞDU"

Espn.nl: ''Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.''

Voetbalzone: ''Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.''

Rtl: ''Osimhen, AjaxŞampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.''

L'Équipe: "Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmiş Victor Osimhen, Johan Cruyff Arena'dakileri susturan bir üç gol attı ve gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti (6 gol)."

Le Figaro: "Galatasaray formasıyla üç gol atan Nijeryalı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde zirveye yerleşti. Altı Şampiyonlar Ligi golüyle, her biri beşer gol atan Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane'i geride bıraktı. Üstelik bunu rakiplerinden bir maç eksikle başardı! Osimhen artık Şampiyonlar Ligi maçlarında ortalama iki gol atıyor."

Tuttosport: "Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'a zor bir ders verdi: önce bir kafa vuruşuyla, ardından iki penaltıyla. Victor Osimhen muhteşem bir hat-trick ile sonucu belirledi."

Calcio Napoli24: "Nijeryalı eski Napoli oyuncusu, Ajax'ın Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta üç gol atarak dört maçta altı gole ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu."

Tuttomercatoweb: "Galatasaray, kasırga Victor Osimhen'in önderliğinde şık bir şekilde bitirdi: Eski Napoli oyuncusunun Ajax'a karşı yaptığı hat-trick, Nijeryalıya MVP ödülünü kazandırdı. Bu üç altın puan, Türk ekibini play-off'ların zorlu yolundan geçmeden Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna doğrudan katılma hayaline bir adım daha yaklaştırıyor."

BBC: "Galatasaray, Osimhen'in üç golüyle Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü yenilgisini tattırdı. Osimhen, yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında 25 gole ulaştı ve eski Inter ile Newcastle forveti Obafemi Martins'i geride bırakarak Nijerya'nın Avrupa'daki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en golcü ismi konumunda"

ESPN: "Victor Osimhen, üç gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında zirveye yerleşti. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın Amsterdam'da Ajax'ı 3-0 yendiği maçta üç gol kaydetti. Osimhen, bu sezon Avrupa'nın elit kulüpler turnuvasında toplam altı gole ulaştı. Bu, Harry Kane, Kylian Mbappé ve Erling Haaland'dan bir gol fazla."

Kicker: "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a acı bir yenilgi yaşattı. Osimhen, üç gol atarak İstanbul ekibine tek başına 3-0'lık galibiyeti getirdi."

DAZN: "UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da hayal kırıklığı yaratan Ajax'ı 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Victor Osimhen, Galatasaray adına üç golün tamamını attı; biri muhteşem bir kafa vuruşundan, ikisi penaltıdan geldi."

Marca: "Amsterdam'da karanlık bir gece, Victor Osimhen içinse altın bir geceydi. Galatasaray, Nijeryalı forvetin Hollanda stadını susturan üç golüyle Johan Cruyff Arena'da Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Türk ekibi, rakiplerinin hatalarından yararlanarak ve eleme mücadelesine güçlü bir mesaj vererek açık ara üstünlük sağladı. Ajax ise bitmek bilmeyen bir krize doğru sürüklenmeye devam ediyor."