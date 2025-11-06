Galatasaray’ın Ajax zaferi sonrası Avrupa çalkalandı! “Şampiyonlar Ligi’nde rezil ettiler”

BBC: "Galatasaray, Osimhen'in üç golüyle Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü yenilgisini tattırdı. Osimhen, yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında 25 gole ulaştı ve eski Inter ile Newcastle forveti Obafemi Martins'i geride bırakarak Nijerya'nın Avrupa'daki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en golcü ismi konumunda"