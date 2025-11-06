Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:44
Galatasaray’ın Ajax zaferi sonrası Avrupa çalkalandı! “Şampiyonlar Ligi’nde rezil ettiler”
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçta temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax deplasmanından 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. Bu sonuçla beraber puanını 9'a çıkaran Galatasaray, 4. hafta sonuçlarının ardından 9. sırada yer aldı. Avrupa ve Hollanda basını sarı-kırmızılı takımın zaferini manşetlerine taşıdı. İşte atılan tüm başlıklar...