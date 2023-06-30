Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Milletler Ligi finallerini dün Tayland'ı 3 – 0 yenerek garantiledi. 10 maçta 7 galibiyet alan milliler, Brezilya maçından sonra Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ile Milletler Ligi elemelerini noktalayacak. Filenin Sultanları maç takvimi aratması yapan sporseverler, ABD'deki finallere hazırlanacak. Hırvatistan maçı, Bangkok'ta oynanacak. Peki, Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları Milletler Ligi mücadeleleri hakkında detaylar