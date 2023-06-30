Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları Milletler Ligi elemeleri Hırvatistan ile sona eriyor. 10 maçta 7 galibiyet alan milliler, finalleri garantiledi. Milletler Ligi finali ABD'de oynanacak. Bu noktada Hırvatistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar