Giriş Tarihi: 07.08.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
23:59
Iberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Iberia Tiflis - Başakşehir canlı yayın bilgisi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Iberia Tiflis Saburtalo ile karşı karşıya geliyor. La Fiorita'yı geçen temsilcimiz Avrupa Liginde bir adım daha ileri gitmek istiyor. Iberia Tiflis - Başakşehir canlı yayın kanalı ve saati futbolseverlerin gündeminde. Maçın muhtemel ilk 11'i merak ediliyor. Iberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...