Iberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Iberia Tiflis - Başakşehir canlı yayın bilgisi

UEFA Konferans Ligi Iberia Tiflis - Başakşehir maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı. İstanbullu ekip 3. eleme turunun ilk maçında deplasmana konuk oluyor. Maçın kanalı, saati ve kadrosu en çok araştırılanlar arasında. Temsilcimiz ilk maçta avantajı eline almak istiyor. Peki; Iberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?