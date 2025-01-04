Giriş Tarihi: 04.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
13:33
İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Süper Kupa finalistleri belli oldu. Atalanta'yı eleyen Hakan Çalhanoğlu'lu Inter finale adını yazdıran ilk takım olurken Juventus-Milan maçından ise AC Milan final biletini alan takım oldu. Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde. Yarı finalin ardından gözler kupaya çevrildi. Peki; Inter - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, final maçı detayları...