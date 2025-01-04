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Haberler Galeri İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:33

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa finalistleri belli oldu. Atalanta'yı eleyen Hakan Çalhanoğlu'lu Inter finale adını yazdıran ilk takım olurken Juventus-Milan maçından ise AC Milan final biletini alan takım oldu. Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde. Yarı finalin ardından gözler kupaya çevrildi. Peki; Inter - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, final maçı detayları...

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. İki takımın şampiyonluk hedefi için heyecan dorukta. Taraftar nefeslerini tutarken karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati de merak konusu. Peki; Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter - Milan karşılaşması 6 Ocak Pazartesi saat 22.00'de oynanacak.

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İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Milan final maçının TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YARI FİNALLER TAMAMLANDI

Inter Atalanta karşısında 2-0 galibiyet alarak finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. İkinci yarı final Juventus ve Milan arasında oynandı.

AC Milan 2-1 maçı alırken Juventus'un tek golünü milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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