İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım! Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. İki takımın şampiyonluk hedefi için heyecan dorukta. Taraftar nefeslerini tutarken karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati de merak konusu. Peki; Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?