JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Siyah-beyazlı ekip çeyrek finalde üstün bir başarı sergileyerek yarı finale kalan son 4 takım arasında yer aldı. Beşiktaş EuroCup yarı final maçı için heyecan dorukta. Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele deplasmanda gerçekleşecek. Peki; JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?