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Haberler Galeri JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:42

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

BKT EuroCup yarı finalinde Beşiktaş Basketbol Takımı, Fransız ekip Mincidelice JL Bourg ile karı karşıya gelecek. Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, son dönemdeki başarılarıyla takip ediliyor. Sporseverler JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Siyah-beyazlı ekip çeyrek finalde üstün bir başarı sergileyerek yarı finale kalan son 4 takım arasında yer aldı. Beşiktaş EuroCup yarı final maçı için heyecan dorukta. Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele deplasmanda gerçekleşecek. Peki; JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

JL BOURG BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup yarı final mücadelesinde Beşiktaş, JL Bourg deplasmanına konuk oluyor. Avantaj arayacak siyah beyazlılar 26 Mart Salı günü maça çıkacak. Heyecanlı mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

JL BOURG BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA?

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

JL BOURG BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş EuroCup maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!

RÖVANŞ CUMA GÜNÜ!

Deplasmanda avantaj elde etmek isteyen Beşiktaş Emlakjet, 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem'de rövanşa çıkacak.İki galibiyet alan takım adını finale yazdıracak. 1-1 eşitlik olması halinde üçüncü maça gidilecek.

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