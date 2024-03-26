Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:42
JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroCup Beşiktaş yarı final maçı canlı izle!
BKT EuroCup yarı finalinde Beşiktaş Basketbol Takımı, Fransız ekip Mincidelice JL Bourg ile karı karşıya gelecek. Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, son dönemdeki başarılarıyla takip ediliyor. Sporseverler JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; JL Bourg Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...