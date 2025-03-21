MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırladı. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 galip gelen ay-yıldızlılar, rövanş öncesi avantaj sağladı. Milliler, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak ikinci maçta bu farkı koruyarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?