Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
16:08
MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı farklı mağlup ederek avantajı kaptı. Rams Park'ta taraftarı önünde güçlü bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, rövanş için hazırlıklara başladı. Cezası biten Arda Güler ve Merih Demiral ikinci maçta sahada olabilecek. Ancak Orkun Kökçü, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?