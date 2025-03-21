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Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:08

MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı farklı mağlup ederek avantajı kaptı. Rams Park'ta taraftarı önünde güçlü bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, rövanş için hazırlıklara başladı. Cezası biten Arda Güler ve Merih Demiral ikinci maçta sahada olabilecek. Ancak Orkun Kökçü, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırladı. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 galip gelen ay-yıldızlılar, rövanş öncesi avantaj sağladı. Milliler, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak ikinci maçta bu farkı koruyarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında A Milli Takım, Macaristan deplasmanına çıkacak.

İki maçlık play-off turunun ikinci karşılaşması, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

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MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı 20 Mart Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlandı. İkinci maçın ise yine aynı ekranlarda yayınlanması bekleniyor.

MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE, A LİGİ'NE NASIL ÇIKAR?
İlk maçta Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Milliler, galibiyet veya beraberlik alması halinde doğrudan A Ligi'ne yükselir. Ayrıca, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı yenilgilerde de Türkiye üst lige çıkacak.

Macaristan'ın iki farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirleyecek.

MİLLİLERİN RÖVANŞ MAÇI! Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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