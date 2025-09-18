Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu! "Güven’in sağ kolu..."

Oyun birçok şeyi gösteriyor derken santrfor pozisyonunda Talisca'nın arkası dönük bir şekilde oynayamayacağı da F.Bahçe tarafından bir kez daha görüldü. Bu maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle tam yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, F.Bahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maçta bir kez daha gördük ki kadro da kadroyu seçen teknik adamın iradesi de doğru şekilde yönetebilmek önemli.