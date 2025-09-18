Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:14
Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu! "Güven’in sağ kolu..."
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı. SABAH Spor'un usta yazarları; Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, son dakikalardaki penaltı pozisyonuna noktayı koydu. İşte haberin detayları...