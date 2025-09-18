Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu! "Güven'in sağ kolu..."
Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:14

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı. SABAH Spor'un usta yazarları; Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, son dakikalardaki penaltı pozisyonuna noktayı koydu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Sarı-lacivertli takımın golleri; Nelson Semedo ve En-Nesyri'den gelirken, Alanyaspor'un gollerini İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir kaydetti.

SABAH Spor'un usta kalemleri, Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yorumlar…

ALİ GÜLTİKEN: Szymanski'den artık vazgeçmeli

Tedesco'nun, takımı tanıyana kadar kadar geçireceği süre, F.Bahçe açısından çok önemli. Bir takımı dışarıdan görmekle bire bir çalışmak arasında büyük farklar var. Geçmiş dönemden kadro istatistiklerine bakarak oynatmaya çalıştığı bazı oyuncuların ısrarından çok çabuk vazgeçmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında Szymanski geliyor. Zaten mecburi bir kadroyla gelmişken bu tip birkaç oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde kâbuslar yaşayabilirsiniz.

Oyunun ilk yarısı zaten F.Bahçe adına tam bir kayıptı. Fakat Tedesco oyunun gösterdiği şeyleri değiştirmekte biraz fazla bekledi. Özellikle Oğuz'un yerine öncelikli olarak Szymanski'nin oyundan çıkması daha isabetli olurdu. İrfan Can'ın çok daha önce alınması gerektiğini zaten girdikten sonraki performansı da ortaya koydu.

Oyun birçok şeyi gösteriyor derken santrfor pozisyonunda Talisca'nın arkası dönük bir şekilde oynayamayacağı da F.Bahçe tarafından bir kez daha görüldü. Bu maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle tam yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, F.Bahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maçta bir kez daha gördük ki kadro da kadroyu seçen teknik adamın iradesi de doğru şekilde yönetebilmek önemli.

GÜRCAN BİLGİÇ: Açık davetle gelen sakarlık

F.Bahçe'yi öne geçiren goller öncesinde olanlara bakalım. Penaltı kaçtı, En-Nesyri'nin bir şutu direkten döndü, biri Ertuğrul'un omzundan döndü, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu çizgiden çıktı. Kalelerine ilk gelen topun gol olduğu bir maçta, yukarıda saydıklarımız da yaşanınca, kendinizi bir F.Bahçe taraftarının yerine koyun. Kâbusun ötesinde, yaşanmışlıkların getirdiği "yine mi?" duygusu. Hamleler de yapıldı.

Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ki ıslıklarla çıkan Szymanski'nin yerine giren Levent'in ortasına Semedo'nun vuruşuyla geldi beraberlik golü. İkincisinde Talisca'nın yerine rol alan Cenk'in pası vardı. Alanya'nın dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. F.Bahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler ne defansta organize oldular. Alanya pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine.

İrfan Can tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın 'oyna' dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topa devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.

MUSTAFA ÇULCU: Çok bariz penaltı!

F.Bahçe oyuna istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş. Brown, İbrahim'i iterek düşürüyor sonra yerde yatan rakibinin baldırına basıyor, kırmızı olmalıydı.

En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynayan, Ümit ise sol kalçayla rakibini düşüren bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen… Bu pozisyona VAR karışmaz. Cihan hakem sensin, sen çözecek ve penaltıyı vereceksin. Talisca'nın golü açık ofsayt, iptal doğru. İlk yarı biterken ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta, rakibini sırtından iterken alttan da adımının önüne ayağını koyuyor bu da penaltı. Cihan Aydın, yine oralı olmuyor.

54'te Enes'in sol kolu açık genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor. Pozisyona hakem, önü açık çok net görüyor ama veremiyor! VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik? F.Bahçe'nin ikinci golünde En-Nesyri'yi Alanyalı itiyor o da öndeki diğer Alanya'lıya çarpıyor. Gelen topu gol yapıyor, temizdi.

Son pozisyonda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen kol açık net bariz bir penaltı. Hadi hakem o kalabalıkta çözemedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak, üstelik FIFA hakemisin sen ne iş yaparsın arkadaş? Evrensel hakemliğin de VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun!