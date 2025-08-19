Okan Buruk’un Icardi ve Osimhen planı ortaya çıktı! Kayserispor maçı öncesi karar verildi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:34

Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde 11'ini de belirlemeye başladı. Hücum hattında değişikliğe gidecek tecrübeli çalıştırıcı, Osimhen ve Icardi konusunda ise kararını verdi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi saat 21.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden de galip ayrılarak kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde sahaya süreceği 11'ini şekillendirmeye de başladı.

OKAN BURUK'TAN 11 KARARI

Karagümrük maçında Osimhen ve Icardi'yi sonradan oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golcülerine göre 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.

OSIMHEN 11'E

İlk 2 hafta forvette Barış Alper'i kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Kayseri deplasmanında Osimhen'i ileri uca koyacak.

ICARDI KULÜBEYE

Tecrübeli teknik adam, takımın bir diğer yıldızı olan Arjantinli Mauro Icardi'yi ise yine yedek kulübesinde oturtacak.

ICARDI İYİLEŞİNCE ÇİFT FORVET

Osimhen-Icardi arasındaki tercihini ilk olarak Osimhen'den yana kullanacak Buruk, yüzde yüz hazır hale geldiğinde Icardi ile çift forvete dönüş yapacak.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANDI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı.

UZUN SÜRE AYRI KALDI

Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı.
GOLLE DÖNÜŞ YAPTI

281 gün sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, Karagümrük maçında golünü atarak RAMS Park'ta 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmişti.

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Arjantinli yıldız, maçtan sonra ise, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Saha dışında uzun bir süre geçirmek zorunda kaldım. Çok çalışmam gerekti. Bütün sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Onlarla konuştuk. Yavaş yavaş sahalara geri dönebileceğime karar verdik. Mutluluktan uçuyorum." ifadelerini kullanmıştı.