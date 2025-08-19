Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
10:34
Okan Buruk'un Icardi ve Osimhen planı ortaya çıktı! Kayserispor maçı öncesi karar verildi...
Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde 11'ini de belirlemeye başladı. Hücum hattında değişikliğe gidecek tecrübeli çalıştırıcı, Osimhen ve Icardi konusunda ise kararını verdi. İşte haberin detayları...