Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
13:26
Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bugün kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Daha önce İskoçyalı rakibine 3-1 mağlup olan temsilcimiz deplasmanda galibiyet hedefliyor. İbrox Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele 23.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverle buluşacak. İşte, Rangers FB maçı canlı izle bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.