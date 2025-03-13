Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

RÖVANŞ MAÇINI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakalarında görev yapacak olan hakemler belli oldu. Buna göre 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak Rangers FC- Fenerbahçe maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

Eskas'un yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi.