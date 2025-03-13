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Haberler Galeri Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 13:26

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bugün kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Daha önce İskoçyalı rakibine 3-1 mağlup olan temsilcimiz deplasmanda galibiyet hedefliyor. İbrox Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele 23.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverle buluşacak. İşte, Rangers FB maçı canlı izle bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

Sarı-lacivertliler bugün Rangers ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle ekranı başında yerini almak isteyen futbolseverler araştırmalarına hız kazandırdı. İskoçya ekibi ile oynanacak tarihi karşılaşması 23.00'de başlayacak. Rangers – Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarında olacak. İşte, Rangers – FB maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

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Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

RANGERS - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

Rangers Fenerbahçe maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izle! TRT 1 ekranı ile Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle

RÖVANŞ MAÇINI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakalarında görev yapacak olan hakemler belli oldu. Buna göre 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak Rangers FC- Fenerbahçe maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

Eskas'un yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi.