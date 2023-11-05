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Haberler Galeri Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:33

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle araştırması yapılıyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin açıklamalarına göre Arda Güler de takımla kadroda yer alacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı Juan Martinez Munuera yönetecek. Bu noktada Arda Güler'i canlı izlemek isteyen sporseverler, "Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yaratıcılık problemi çeken Real Madrid'e büyük katkı sağlayacağı beklenen Arda Güler, X üzerinden maç hakkında paylaşımda bulundu. Madrid ekibinde Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Eder Militao ve Daniel Ceballos'un sakatlığı devam ederken, Jude Bellingham formuyla adından söz ettiriyor. İşte, Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı!

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. Arda Güler'in maç kadrosuna alındığı La Liga karşılaşması, Türk spor izleyicilerini ekran başına kilitlemeye aday. Peki, Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ARDA GÜLER VALLECANO MAÇINDA KADRODA!

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ancelotti, bugün yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

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Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı 5 Kasım saat 23.00'de oynanacak.

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE

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