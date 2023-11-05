Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle! Arda Güler kadroda! Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle araştırması yapılıyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin açıklamalarına göre Arda Güler de takımla kadroda yer alacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı Juan Martinez Munuera yönetecek. Bu noktada Arda Güler'i canlı izlemek isteyen sporseverler, "Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yaratıcılık problemi çeken Real Madrid'e büyük katkı sağlayacağı beklenen Arda Güler, X üzerinden maç hakkında paylaşımda bulundu. Madrid ekibinde Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Eder Militao ve Daniel Ceballos'un sakatlığı devam ederken, Jude Bellingham formuyla adından söz ettiriyor. İşte, Real Madrid Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı!