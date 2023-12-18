Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar kura çekimi canlı izle araştırması yapılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla grubu 3'üncü sırada tamamladı ve Avrupa Ligi play offlarına katılmaya hak kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimine, grubu ilk iki sırada yer alan takımlar katılacak. Bu noktada kurayı canlı izlemek isteyen sporseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle şifresiz ekranı!