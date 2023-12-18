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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:15

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar kura çekimi canlı izle araştırması yapılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla grubu 3'üncü sırada tamamladı ve Avrupa Ligi play offlarına katılmaya hak kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimine, grubu ilk iki sırada yer alan takımlar katılacak. Bu noktada kurayı canlı izlemek isteyen sporseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle şifresiz ekranı!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde elenirken, 3'üncü olduğu için Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 23/24 son 16 turu kura çekimi 18 Aralık 2023 saat 14.00'de İsviçre'nin Nyon ilinde gerçekleştirilecek.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi TV8,5 ekranlarında yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

Sezon başında yayımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürüne göre;

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