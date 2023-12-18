Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde elenirken, 3'üncü olduğu için Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı