Son dakika haberi... Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık'la ilgili konuştu. Transferi için İlhan Cavcav ile mücadele ettiklerini söyleyen Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki hayalini de açıkladı.