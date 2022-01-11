Son dakika haberi... Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık'la ilgili konuştu. Transferi için İlhan Cavcav ile mücadele ettiklerini söyleyen Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki hayalini de açıkladı. Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. NİKAH TARİHİ ALMAK İÇİN ANKARA'YA GİTMİŞ CEZANESİ ANKARA'DA DEFNEDİLECEK Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir'' denildi. DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'A KAPTAN OLMA HAYALİYLE GELMİŞTİ Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Çok beğendiğim bir futbolcuydu. İlhan Cavcav'la çok mücadele ettik, onu vermek istemedi. Sonrasında kadromuza kattık. O dönem İlhan ağabey ile görüştük, çok zor ikna oldu ve transfer gerçekleşti. Galatasaray'da kaptan olma hayaliyle gelmişti. Ama olmadı... Haberi alınca çok üzüldüm. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti. Allah rahmet eylesin. Gençlerbirliği ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum.' KONYASPOR BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN: GÜZEL İNSAN AHMETİMİZİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM AHMET ÇALIK'IN FUTBOLLA GEÇEN HAYATI: FENERBAHÇE MAÇINDA SÜPER LİG'LE TANIŞTI 2015-2016 sezonunda kaptanlık görevini aldığı Gençlerbirliği'nden, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'dan aldığı teklif ile ayrılan Çalık, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi. 2 AY ÖNCE KONYASPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEMİŞTİ 8 KEZ AY-YILDIZLI FORMAYLA GÖREV YAPTI SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı