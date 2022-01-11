Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı! "Galatasaray'a gelirken..."
Giriş Tarihi: 11.01.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 14:48

SON DAKİKA: Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı! "Galatasaray'a gelirken..."

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık'la ilgili konuştu. Transferi sırasında İlhan Cavcav ile mücadele ettiklerini söyleyen Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki hayalini de açıkladı.

SON DAKİKA: Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık’ın hayalini açıkladı! ‘Ahmet Çalık’ın en büyük hayali…’

Son dakika haberi... Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık'la ilgili konuştu. Transferi için İlhan Cavcav ile mücadele ettiklerini söyleyen Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki hayalini de açıkladı.

Son dakika: Dursun Özbek hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın Galatasaray’daki hayalini anlattı!

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Dursun Özbek hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın Galatasaray’daki hayalini anlattı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: Dursun Özbek hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın Galatasaray’daki hayalini anlattı!

NİKAH TARİHİ ALMAK İÇİN ANKARA'YA GİTMİŞ

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Son dakika: Dursun Özbek hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın Galatasaray’daki hayalini anlattı!

CEZANESİ ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Konyaspor'un geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek.

SON DAKİKA