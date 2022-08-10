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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus'tan fırça yedi...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus'tan fırça yedi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtaran Fenerbahçe'de taraftarlar hayali kırıklığı yaşarken, yeni transferin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Hem savunma hem de pas istatistiklerinde maçın en kötüsü olan yıldız oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un da hedefindeydi. İşte haberin ayrıntıları...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus’tan fırça yedi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtaran Fenerbahçe'de taraftarlar hayali kırıklığı yaşarken, yeni transferin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Hem savunma hem de pas istatistiklerinde maçın en kötüsü olan yıldız oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un da hedefindeydi. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus’tan fırça yedi...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hangikredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oynanan oyun taraftarı memnun etmezken, yeni transferin performansı eleştiri oklarının hedefindeydi...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus’tan fırça yedi...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'yu Kadıköy'de 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'e ise beklediği başlangıcı yapamamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus’tan fırça yedi...

1 PUAN SON DAKİKALARDA GELDİ

İlk yarısını 2-1 önde tamamladığı Ümraniyespor maçında 3-2 yenik duruma düşen Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni transfer Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Maçın en kötüsü oldu, Jesus’tan fırça yedi...

Bu mücadelenin ardından taraftarların hedefinde yeni transfer Gustavo Henrique yer aldı...

SON DAKİKA