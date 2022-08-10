Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtaran Fenerbahçe'de taraftarlar hayali kırıklığı yaşarken, yeni transferin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Hem savunma hem de pas istatistiklerinde maçın en kötüsü olan yıldız oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un da hedefindeydi. İşte haberin ayrıntıları...