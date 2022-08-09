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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…
Giriş Tarihi: 09.08.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 22:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek isteyen Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte transferde önemli adımlar atan sarı-kırmızılılar, son olarak dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Mertens ve Torreira'ya ek olarak Alexis Sanchez ile de görüşen Galatasaray, bu transferde henüz aşama kaydedemedi. Öte yandan Galatasaray için bomba bir haber daha geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de sezonun ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Son dakikalarda gelen golle kazanan sarı-kırmızılılar, moral depolarken transferde de önemli hamleler gelmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Mertens ve Torreira'nın aynı uçakla İstanbul'a getirilmesinin ardından transferde yıldız kovalamaya devam eden Aslan, Alexis Sanchez ile görüşmüştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

ALEXIS SANCHEZ İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Şilili oyuncu Alexis Sanchez için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi olan Alexis Sanchez'le görüşmelerin devam ettiğini belirten Erden Timur şunları söyledi:

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