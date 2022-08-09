Giriş Tarihi: 09.08.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 22:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek isteyen Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte transferde önemli adımlar atan sarı-kırmızılılar, son olarak dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Mertens ve Torreira'ya ek olarak Alexis Sanchez ile de görüşen Galatasaray, bu transferde henüz aşama kaydedemedi. Öte yandan Galatasaray için bomba bir haber daha geldi. İşte son dakika haberinin detayları…