Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması "Nelsson gitmek istiyor!" | Video

Futbolda geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek isteyen Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte transferde önemli adımlar atan sarı-kırmızılılar, son olarak dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Transferlerde son derece önemli bir rol üstlenen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erden Timur, transfer konusunda Inter'den ayrılan Alexis Sanchez ve Victor Nelsson itirafında bulundu. Timur, transfer görüşmelerinde Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu detayına dikkat çeken Timur, çarpıcı sözler söyledi