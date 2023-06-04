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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 04.06.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 23:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, büyük bir coşkuyla tarihi zaferini kutluyor. Sezon boyunca rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son olarak 37. haftada Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ezeli rakibi karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Aslan, maç sonunda Nef Stadyumu'nda kupasını kaldıracak. Şampiyonluğun mimarları futbolcular, şampiyonluk kutlamalarına dikkat çeken şarkılarla çıktı. İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıktığı şarkılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Galatasaray, rakiplerini alt ederek tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Ezeli rakibini 3-0'lık net bir skorla rahat geçen sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda yapılan kutlamalarda büyük zaferi doyasıya kutluyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Şampiyonluk kutlamalarında futbolcuların kullandığı şarkılar dikkat çekerken, o anlar adeta tüyleri diken diken etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

İŞTE FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞARKILAR

Leo Dubois: Pump It

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Torreira: Mercho

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