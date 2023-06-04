Giriş Tarihi: 04.06.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 23:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk kutlamasında tüyleri diken diken eden şarkı! Gözyaşlarını tutamadı: İşte geceye damga vuran o anlar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, büyük bir coşkuyla tarihi zaferini kutluyor. Sezon boyunca rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son olarak 37. haftada Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ezeli rakibi karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Aslan, maç sonunda Nef Stadyumu'nda kupasını kaldıracak. Şampiyonluğun mimarları futbolcular, şampiyonluk kutlamalarına dikkat çeken şarkılarla çıktı. İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıktığı şarkılar...