Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
07:15
Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! "Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk etti. Rams Park'ta 40 binden fazla taraftarının desteğiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisini Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Zalgiris mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı takıma ve teknik direktör Okan Buruk'a dikkat çeken eleştiriler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...