Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! "Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler..."

Bu tür rakipler ve ortaya koydukları futbol tarzı sinir bozucudur. Oynamaktan çok rakibin oyununa engel olma motivasyonu ile davranırlar. Zalgiris, bunu Galatasaray karşısında tüm maç boyunca tavizsiz yaptı. Galatasaray'ın ikinci golü erken bulamamış olması da onları her şeye rağmen maçın içerisinde tuttu. Fakat dün akşam bu eksikliklerine rağmen gördük ki, Galatasaray'ın sahada kaliteli oyun liderleri var. Yine Mertens başroldeydi. Attığı gol kadar, oyun içi performansı da mükemmeldi.