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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! "Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler..."
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! "Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk etti. Rams Park'ta 40 binden fazla taraftarının desteğiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisini Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Zalgiris mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı takıma ve teknik direktör Okan Buruk'a dikkat çeken eleştiriler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Rams Park'ta konuk etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler...

İlk maçtan, son dakikalarda yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanşta rakibini Mertens'in harika golüyle devirdi ve adını 3. tura yazdırdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler...

3. turda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılılarla ilgili SABAH Spor'un usta yazarları flaş değerlendirmelerde bulundular.

Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler...

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: KALİTE FARKI VAR

Galatasaray'ın geçen sezonu bitiren takımından temel eksiklikleri olsa da kalite açısından maça rakibinden önde başladı. Bunu bütün karşılaşma boyunca da sahadaki performansıyla ortaya koydu. Galatasaray takım olarak oyun gücü olan bir ekip. Birlikte oynayabilme kapasiteleri üst seviyede. Rakip, her ne kadar maçın tamamını kendi ceza sahası civarında oynasa da disiplininden hiç kopmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Zalgiris maçı sonrası şoke eden sözler! Yerinde bile saymamış! Onlara dua etsinler...

Bu tür rakipler ve ortaya koydukları futbol tarzı sinir bozucudur. Oynamaktan çok rakibin oyununa engel olma motivasyonu ile davranırlar. Zalgiris, bunu Galatasaray karşısında tüm maç boyunca tavizsiz yaptı. Galatasaray'ın ikinci golü erken bulamamış olması da onları her şeye rağmen maçın içerisinde tuttu. Fakat dün akşam bu eksikliklerine rağmen gördük ki, Galatasaray'ın sahada kaliteli oyun liderleri var. Yine Mertens başroldeydi. Attığı gol kadar, oyun içi performansı da mükemmeldi.

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