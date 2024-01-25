Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: KARTAL, MEDYANIN İSTEDİĞİNİ YAPTI

Fenerbahçe'nin Samsun maçından sonra dün geceye hırslı ve tempolu bir başlangıç yapacağını tahmin ediyordum. Ancak Başakşehir'in ısrarla harakiri yapacağını beklemiyordum. Daha ilk dakikadan kaleci ile birlikte geriden prese karşı riskli paslarla çıkmaya çalıştılar. Bu onların ilkesiydi ama Fenerbahçe'nin etkili takım presi karşısında her çıkışta top kaybedip arka arkaya rekor sayıda pozisyon vermek mantıkla bağdaşmıyordu.