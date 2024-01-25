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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:05

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. 11 sarı ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin karşılaşmayı Fenerbahçe, golcüsü Batshuayi'nin 90. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanarak puanını 57'ye çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu bugünkü yazılarında karşılaşma hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, Abdülkadir Bitigen'in kararı için flaş yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Fenerbahçe zorlu deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. 11 sarı ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül karşılaşma hakkındaki görüşlerini kaleme aldı. Ahmet Çakar, hakem Abdülkadir Bitigen'in verdiği penaltı hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: KARTAL, MEDYANIN İSTEDİĞİNİ YAPTI

Fenerbahçe'nin Samsun maçından sonra dün geceye hırslı ve tempolu bir başlangıç yapacağını tahmin ediyordum. Ancak Başakşehir'in ısrarla harakiri yapacağını beklemiyordum. Daha ilk dakikadan kaleci ile birlikte geriden prese karşı riskli paslarla çıkmaya çalıştılar. Bu onların ilkesiydi ama Fenerbahçe'nin etkili takım presi karşısında her çıkışta top kaybedip arka arkaya rekor sayıda pozisyon vermek mantıkla bağdaşmıyordu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

Çok sayıda hücum presiyle top kazanan Fenerbahçe'nin dengesiz yakalanan rakip savunma karşısında 45 dakikada golü bulamayışı gerçekten inanılır gibi değildi. Üstelik bunlara ilaveten Figueiredo'nun kırmızısıyla Başakşehir devre sonunda 10 kişi kaldı. İkinci devre artık tek kale bir oyun sahneleniyordu ama bir türlü gol gelmedi. Ardından tahmin ettiğim gibi İsmail Kartal medyanın istediği değişikliği yaptı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...

"İSMAİL'İN ÇIKMASIYLA PRES YÜKÜ AZALDI"

Batshuayi ile çift santrfora dönerken dışarıya çıkan isim, o dakikaya kadar sahanın her bölgesinde müthiş pres yapan İsmail oldu! Bununla birlikte Çağdaş Atan ayakta duracak hali olmayan ve takımını eksik oynatan Piatek'i çıkarıp nihayet Keny'yi aldı. İsmail'in çıkmasıyla pres yükü azalınca Fenerbahçe sayısal üstünlüğe rağmen rakibinin ani ataklarıyla karşılaşmaya başladı.

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