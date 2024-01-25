Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:05
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. 11 sarı ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin karşılaşmayı Fenerbahçe, golcüsü Batshuayi'nin 90. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanarak puanını 57'ye çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu bugünkü yazılarında karşılaşma hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, Abdülkadir Bitigen'in kararı için flaş yorumlar yaptı.