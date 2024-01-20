Giriş Tarihi: 20.01.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
23:15
Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! "Ortada leş bıraktılar"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine karşı 4-0 mağlup oldu ve şok bir mağlubiyet aldı. Fernando Santos ile ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı takım 35 puanda kaldı. Pendikspor-Beşiktaş maçının ardından tartışmalı pozisyonları yorumlayan Erman Toroğlu, Halil Akbunar'ın pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, o isimler için de çok çarpıcı sözler söyledi.