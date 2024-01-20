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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! "Ortada leş bıraktılar"
Giriş Tarihi: 20.01.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 23:15

Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! "Ortada leş bıraktılar"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine karşı 4-0 mağlup oldu ve şok bir mağlubiyet aldı. Fernando Santos ile ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı takım 35 puanda kaldı. Pendikspor-Beşiktaş maçının ardından tartışmalı pozisyonları yorumlayan Erman Toroğlu, Halil Akbunar'ın pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, o isimler için de çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! Ortada leş bıraktılar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! Ortada leş bıraktılar

Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! Ortada leş bıraktılar

Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! Ortada leş bıraktılar

FERNANDO SANTOS YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu. Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! Ortada leş bıraktılar

"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.

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