Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! "Ortada leş bıraktılar"

FERNANDO SANTOS YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu. Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.