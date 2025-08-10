Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe, transferde sağ gösterip sol vurdu! Hırvat 10 numara geliyor...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:57

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe, gece geç saatlerde flaş bir transferi bitirdi. 10 numara arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Hırvat 10 numara Niko Jankovic için Rijeka ile anlaşma sağladı. Hırvat basını ödenecek bonservisi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu rövanş maçında Salı günü Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum bölgesine transfer planlayan sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü yıldız isimlerle temaslarını sıklaştırmıştı.

Kanarya'nın 10 numara bölgesi için genç futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladığına dair Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

JANKOVIC'TE İŞLEM TAMAM

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Hırvatistan Ligi'nde HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ÜLKE BASINI DETAYLARI AÇIKLADI

Germanijak'ın haberine göre Fenerbahçe, Jankovic için Rijeka'ya transfer için 5.6 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Öte yandan Kanarya'nın transferde sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği haber detayında yer aldı.

HIRVAT GAZETECİ DE DUYURDU

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Jankovic için "Rijeka'dan ayrılıp kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon ligde 34 maça çıkan Niko Jankovic, 2993 dakika forma giydi ve 8 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

3 YILINI ALMANYA'DA GEÇİRDİ

2001 doğumlu Niko Jankovic, futbola Trnje Zagreb altyapısında başladı ve ardından Dinamo Zagreb altyapısına transfer oldu. 2013 yılında ise Stuttgart altyapısına transfer olan Jankovic, Almanya'da geçirdiği 3 yılın ardından Dinamo Zagreb'e geri döndü.

4 TAKIMA KİRALANDI

Zagreb daha sonra oyuncuyu sırasıyla Slaven Belupo, HNK Gorica, Zrinjski Mostar ve Rijeka'ya kiraladı.

Daha sonra Niko Jankovic 2023-24 sezonu başında bedelsiz olarak Rijeka'nın yolunu tuttu.

SOL KANAT VE ÖN LİBERO DA OYNUYOR

1.86 boyundaki Niko Jankovic 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Hırvat futbolcu ayrıca, sol kanat ve ön liberoda da görev alabiliyor.