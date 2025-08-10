Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025
10:57
Son dakika haberi: Fenerbahçe, transferde sağ gösterip sol vurdu! Hırvat 10 numara geliyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe, gece geç saatlerde flaş bir transferi bitirdi. 10 numara arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Hırvat 10 numara Niko Jankovic için Rijeka ile anlaşma sağladı. Hırvat basını ödenecek bonservisi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...