Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
22:01
Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede dakikalar 9'u gösterirken sarı-kırmızılı takım VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in kararının ardından saha karıştı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...