Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta arasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ve 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.