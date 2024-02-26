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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 22:01

Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede dakikalar 9'u gösterirken sarı-kırmızılı takım VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in kararının ardından saha karıştı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede dakikalar 9'u gösterirken sarı-kırmızılı takım VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in kararının ardından saha karıştı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta arasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ve 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

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Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisi karşısına Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius 11'i ile çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman yer aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı! Antalyasporlu futbolcular isyan etti...

Okan Buruk, Sparta Prag maçında ilk 11'de oynattığı Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Buruk, Mauro Icardi'den ise cezası nedeniyle yararlanamadı.

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