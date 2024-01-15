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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jehezkel'in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 12:04

Son dakika haberi: Jehezkel'in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinçle büyük tepki toplamıştı. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı. İsrailli futbolcu soykırımı bu ifadelerle savundu. Tüm bu yaşananlar sonrası gözaltına alınan Jehezkel'in son durumu da belli oldu. İşte o ifadeleri ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Jehezkel’in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinçle büyük tepki toplamıştı.

Son dakika haberi: Jehezkel’in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Jehezkel’in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

İsrailli futbolcu soykırımı bu ifadelerle savundu. İşte o ifadeleri ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Jehezkel’in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

Dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

Son dakika haberi: Jehezkel’in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

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