Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
12:04
Son dakika haberi: Jehezkel'in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinçle büyük tepki toplamıştı. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı. İsrailli futbolcu soykırımı bu ifadelerle savundu. Tüm bu yaşananlar sonrası gözaltına alınan Jehezkel'in son durumu da belli oldu. İşte o ifadeleri ve tüm detaylar...