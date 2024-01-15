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Haberler Galeri Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail'e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:04

Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail'e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, skandal bir gol sevinci yaptı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf vererek katliama destek verdi. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncu gözaltına alındı. Tüm bu yaşananlar sonrası Katil İsrail'e Süper Lig ekibinden bir futbolcu daha yaptığı paylaşımla destek verdi. İşte o paylaşım ve tüm detaylar...

Erdoğan ÖZTÜRK
Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail’e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf verdi.

Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail’e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

İsrail propagandası yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncu gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail’e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

Tüm bu yaşananlar sonrası Katil İsrail'e Süper Lig ekibinden bir futbolcu daha yaptığı paylaşımla destek verdi. İşte o paylaşım ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail’e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un 2. dakikada bulduğu gole Antalyaspor, 68. dakikada yanıt verdi.

Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail’e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...

GOL SEVİNCİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

68. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Jehezkel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirleyen gol geldi. Ancak golden çok Jehezkel'in yaptığı gol sevinci konuşuldu.

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