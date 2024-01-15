Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:04
Son dakika haberi: Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek! Katil İsrail'e destek daha: Bu kez Başakşehirli futbolcu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, skandal bir gol sevinci yaptı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf vererek katliama destek verdi. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncu gözaltına alındı. Tüm bu yaşananlar sonrası Katil İsrail'e Süper Lig ekibinden bir futbolcu daha yaptığı paylaşımla destek verdi. İşte o paylaşım ve tüm detaylar...