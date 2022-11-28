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Haberler Galeri Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:30

Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

Son dakika haberi... Göztepe ile Altay arasındaki maçta Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin isabet ettiği Göztepeli bir taraftar kanlar içinde yerde kalarak ağır yaralanmıştı. Ardından ise sahaya giren Göztepeli bir holigan, eline korner direğini alıp Altay kalecisi Ozan'ı saldırarak tecrübeli kaleciyi hastanelik etmişti. Skandal olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken; İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada da işaret fişeğinin nasıl tribüne sokulduğu açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

Son dakika haberi... Göztepe ile Altay arasındaki maçta Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin isabet ettiği Göztepeli bir taraftar kanlar içinde yerde kalarak ağır yaralanmıştı. Ardından ise sahaya giren Göztepeli bir holigan, eline korner direğini alıp Altay kalecisi Ozan'ı saldırarak tecrübeli kaleciyi hastanelik etmişti. Skandal olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken; İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada da işaret fişeğinin nasıl tribüne sokulduğu açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

İzmir'in Spor Toto 1. Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakanın 19. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı.

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Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı.

Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video

Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi.

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