Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Altay maçından kan donduran detaylar! İşaret fişeği tribüne nasıl sokuldu?

Son dakika haberi... Göztepe ile Altay arasındaki maçta Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin isabet ettiği Göztepeli bir taraftar kanlar içinde yerde kalarak ağır yaralanmıştı. Ardından ise sahaya giren Göztepeli bir holigan, eline korner direğini alıp Altay kalecisi Ozan'ı saldırarak tecrübeli kaleciyi hastanelik etmişti. Skandal olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken; İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada da işaret fişeğinin nasıl tribüne sokulduğu açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...