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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11'lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 15:14

Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11'lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, sezonun ilk büyük maçına sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, kozlarını Medical Park Stadı'nda paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı ağır bir yenilgi alan ve Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen Trabzonspor, ligdeki son haftayı Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'a karşı kötü geçen döneme son vermek istiyor. SABAH Spor, iki takımın son durumlarını masaya yatırırken, muhtemel ilk 11'lerde sürpriz tercihler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

YUNUS EMRE SEL
MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11’lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, sezonun ilk büyük maçına sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, kozlarını Medical Park Stadı'nda paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı ağır bir yenilgi alan ve Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen Trabzonspor, ligdeki son haftayı Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'a karşı kötü geçen döneme son vermek istiyor. SABAH Spor, iki takımın son durumlarını masaya yatırırken, muhtemel ilk 11'lerde sürpriz tercihler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11’lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

Bir tarafta Antalyaspor ve Kopenhag maçlarını unutturmak isteyen Trabzonspor, diğer yanda ise kendini göstermeyi Galatasaray Aslan! Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak ve nefesleri kesecek karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11’lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

SABAH Spor, iki takımın son durumunu 10 maddeyle özetlerken, sahaya çıkacakları muhtemel 11'ler de netleşti.

Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11’lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

10 MADDEDE TRABZONSPOR

ŞUT YAĞMURU YAŞANACAK!

1-Abdullah Avcı ilk iş olarak oyuncuları Kopenhag maçı sonrası zihinsel olarak rahatlatmak adına motivasyon konuşmaları yaptı.

Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11’lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...

2-Sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor olan Uğurcan Çakır'ın yerine sahaya çıkacak olan Muhammet Taha ile teknik direktör Avcı özel bir görüşme yaptı.

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