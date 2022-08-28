Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
15:14
Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11'lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, sezonun ilk büyük maçına sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, kozlarını Medical Park Stadı'nda paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı ağır bir yenilgi alan ve Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen Trabzonspor, ligdeki son haftayı Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'a karşı kötü geçen döneme son vermek istiyor. SABAH Spor, iki takımın son durumlarını masaya yatırırken, muhtemel ilk 11'lerde sürpriz tercihler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...