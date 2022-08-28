Bir tarafta Antalyaspor ve Kopenhag maçlarını unutturmak isteyen Trabzonspor, diğer yanda ise kendini göstermeyi Galatasaray Aslan! Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak ve nefesleri kesecek karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.