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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…
Giriş Tarihi: 20.01.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 20:25

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayları olarak gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray, kıyasıya bir yarışa girdi. Ligde 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 38 puanla Fenerbahçe takip ediyor. İki takım arasında sahada devam eden bu rekabet, transferde de benzer bir şekilde sürüyor. Bu sezon Antalyaspor'da performansını yükselten Haji Wright için talip olan İstanbul devlerine kötü haber geldi. Golcü oyuncu, Antalyaspor'dan ayrılarak sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sahadaki rekabetleri kadar saha dışındaki rekabetleri de gündem olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bir transfer döneminde daha aynı futbolcuya talip oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son yıllarda iki dev kulüp arasında yaşanan transfer çekişmelerine bu sezonun devre arasında bir yenisi daha eklendi.

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Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yönetiminde performansını arttıran isimlerden birisi olan Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine girdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

İstanbul devleri, ABD'li golcü için iki farklı teklif yaparken Akdeniz ekibi bu iki teklifi de kabul görmedi.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 resmi maça çıkan golcü oyuncu, 11 gol ve 1 asistle oynuyor.

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