Giriş Tarihi: 20.01.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 20:25

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Haji Wright transferinde büyük sürpriz: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayları olarak gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray, kıyasıya bir yarışa girdi. Ligde 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 38 puanla Fenerbahçe takip ediyor. İki takım arasında sahada devam eden bu rekabet, transferde de benzer bir şekilde sürüyor. Bu sezon Antalyaspor'da performansını yükselten Haji Wright için talip olan İstanbul devlerine kötü haber geldi. Golcü oyuncu, Antalyaspor'dan ayrılarak sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…