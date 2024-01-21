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Haberler Galeri Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 20:41

Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

Son dakika Real Madrid haberi: LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde puan cetvelinin son sırasına demir atan Almeria'yı konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrılan Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadı. İspanyol taraftarlar sosyal medya üzerinden tecrübeli çalıştırıcıya nefret kustu. İşte son dakika Real Madrid-Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

Son dakika Real Madrid haberi: LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde puan cetvelinin son sırasına demir atan Almeria'yı konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrılan Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadı. İspanyol taraftarlar sosyal medya üzerinden tecrübeli çalıştırıcıya nefret kustu. İşte son dakika Real Madrid-Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

Real Madrid, LaLiga'nın (İspanya Ligi) 21. haftasında evinde ligin son sırasında bulunan Almeria'yı konuk etti.

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Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, henüz daha maçın 1. dakikasında Largie Ramazani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

Almerira, ilk yarının son anlarında 43. dakikada sahneye çıkan Edgar Gonzalez ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid 56. dakika lehine penaltı kazandı ve Jude Bellingham topu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

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