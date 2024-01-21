Giriş Tarihi: 21.01.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
20:41
Son dakika Real Madrid haberi: Carlo Ancelotti yine yaptı yapacağını! İspanyollar Arda Güler için çılgına döndü...
Son dakika Real Madrid haberi: LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde puan cetvelinin son sırasına demir atan Almeria'yı konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrılan Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadı. İspanyol taraftarlar sosyal medya üzerinden tecrübeli çalıştırıcıya nefret kustu. İşte son dakika Real Madrid-Arda Güler haberinin tüm detayları...