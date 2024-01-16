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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel'e talip var! Katil İsrail'de kahraman gibi karşılanmıştı
Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 14:54

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel'e talip var! Katil İsrail'de kahraman gibi karşılanmıştı

Son dakika haberi: Antalyaspor-Trabzonspor maçında Katil İsrail'e destek veren gol sevinci sonrası gözaltına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, ifadesinde "Pişmanım" demiş ve sınır dışı edilmişti. Ülkesi soykırımcı İsrail'de kahraman gibi karşılanan ve Antalyaspor'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Jehezkel'e talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

Son dakika haberi: Antalyaspor-Trabzonspor maçında Katil İsrail'e destek veren gol sevinci sonrası gözaltına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, ifadesinde "Pişmanım" demiş ve sınır dışı edilmişti. Ülkesi soykırımcı İsrail'de kahraman gibi karşılanan ve Antalyaspor'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Jehezkel'e talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

Süper Lig'in 20. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, yaşadığı sevinçle ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

Jehezkel'in kameralara gösterdiği el bileğindeki yazıda katil İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çektmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

KATİL İSRAİL'DE KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede "Pişmanım" diyen ve serbest bırakılan İsrailli oyuncu, sınır dışı edilmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

Antalyaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Jehezkel'in sözleşmesinin feshedileceği de açıklanmıştı.

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