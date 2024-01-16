SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel’e talip var! Katil İsrail’de kahraman gibi karşılanmıştı

Son dakika haberi: Antalyaspor-Trabzonspor maçında Katil İsrail'e destek veren gol sevinci sonrası gözaltına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, ifadesinde "Pişmanım" demiş ve sınır dışı edilmişti. Ülkesi soykırımcı İsrail'de kahraman gibi karşılanan ve Antalyaspor'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Jehezkel'e talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...