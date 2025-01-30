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Haberler Galeri TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:59

TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

Tabii canlı izle ekranı UEFA Avrupa ligi maçları sebebiyle futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Avrupa Kupaları'nda yoluna hız kesmeden devam eden Galatasaray Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki yedi karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İşte, TABİİ canlı izle ekranı ile Ajax Galatasaray maçı izle linki ve tüm detaylar...

TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

TABİİ canlı maç izle ekranı UEFA Avrupa Ligi Ajax Glatasaray maçı sebebiyle araştırılıyor. Sarı kırmızılılar bugün Ajax engeli geçip üst sıralara çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Temsilcimiz urnuvada üst üste aldığ üç beraberlik neticesinde 13 puanla 9. sırada yer aldı. İşte, Tabii canlı izle ekranı ile Ajax GS maçı canlı yayın linki

TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

TABİİ CANLI İZLE

TRT Tabii Spor ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr

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TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.

TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD

UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY'IN PUANI KAÇ?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Sarı - kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçta rakibiyle berabere kaldı. Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü beraberliğini alan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı.

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