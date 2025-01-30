Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:59
TABİi CANLI İZLE AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ: Tabii canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa ligi Ajax - Galatasaray maçı kesintisiz, HD
Tabii canlı izle ekranı UEFA Avrupa ligi maçları sebebiyle futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Avrupa Kupaları'nda yoluna hız kesmeden devam eden Galatasaray Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki yedi karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İşte, TABİİ canlı izle ekranı ile Ajax Galatasaray maçı izle linki ve tüm detaylar...