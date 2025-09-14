Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor'dan Ozan Ergün'e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.
Giriş Tarihi: 14.09.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:37

Trabzonspor'dan Ozan Ergün'e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fırtına'nın 1 golü de iptal oldu. Trabzonspor maçın devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdi. Takım kaptanlarından Savic ise karşılaşma sonrası sert açıklama yaptı. İşte o paylaşım...

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Chobani Stadı'nda oynanan maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

ONUACHU'NUN GOLÜ VAR'A TAKILDI!

Trabzonspor, 11. dakikada Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak gol iptal edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ozan Ergün, Onuachu'nun Skriniar'a faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

OKAY YOKUŞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, orta alanda Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası önce sarı kartı gördü.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

VAR'ın müdahalesi sonrası Ozan Ergün pozisyonu izledi ve kartın rengi kırmızıya döndü. Trabzonspor 20. dakikada kırmızı kart gördü.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ!

Trabzonspor, hakem Ozan Ergün'ün ilk yarıdaki performansına kulübün sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Bordo-mavili takım yaptığı paylaşımda, "İlk perde sona erdi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Trabzonspor'un yaptığı bu paylaşımda görsel olarak Ozan Ergün'ü kullanması da dikkat çekti.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Fırtına'nın hakeme gösterdiği bu tepki sosyal medyada da kısa süre içinde gündem oldu.

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı...

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

SAVIC'TEN DE TEPKİ

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic ise karşılaşmanın ardından hakem kararları için şu açıklamaları yaptı: "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var! En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek!

Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!"