Trabzonspor’dan Ozan Ergün’e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.

SAVIC'TEN DE TEPKİ

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic ise karşılaşmanın ardından hakem kararları için şu açıklamaları yaptı: "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var! En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek!