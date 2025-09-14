Giriş Tarihi: 14.09.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:37
Trabzonspor'dan Ozan Ergün'e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fırtına'nın 1 golü de iptal oldu. Trabzonspor maçın devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdi. Takım kaptanlarından Savic ise karşılaşma sonrası sert açıklama yaptı. İşte o paylaşım...