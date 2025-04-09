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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:04

TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları kapsamında PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Yıldızlar topluluğu PSG, İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya karşı zorlu bir sınav verecek. Nefesleri kesecek bu dev mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte, TRT 1 yayın akışı ile PSG - Aston Villa maçı canlı izle linki haberin devamında...

TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayını için ekran başına geçiyor. PSG forması giyen yıldız isimlerin sahne alacağı bu dev karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolunda büyük önem taşıyan bu maçta, iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak. İşte, TRT 1 yayın akışı ile PSG - Aston Villa maçı canlı izle linki haberin devamında...

TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak. Devler Ligi'nde oynanacak bu müsabaka, TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

9 NİSAN 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 - Hayallerinin Peşinde

06:45 - Vuslat

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:35 - Teşkilat

17:40 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:50 - İddiaların Aksine

19:55 - Yabancı Sinema "Gol"

22:00 - PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

00:15 - Bir Zamanlar İstanbul

02:50 - Seksenler

03:35 - Teşkilat

TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6