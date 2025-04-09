Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
16:04
TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları kapsamında PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Yıldızlar topluluğu PSG, İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya karşı zorlu bir sınav verecek. Nefesleri kesecek bu dev mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte, TRT 1 yayın akışı ile PSG - Aston Villa maçı canlı izle linki haberin devamında...