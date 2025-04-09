TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final PSG - Aston Villa maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayını için ekran başına geçiyor. PSG forması giyen yıldız isimlerin sahne alacağı bu dev karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolunda büyük önem taşıyan bu maçta, iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak. İşte, TRT 1 yayın akışı ile PSG - Aston Villa maçı canlı izle linki haberin devamında...