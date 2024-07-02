TRT TABİİ CANLI İZLE TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI! Türkiye-Avusturya maçı canlı yayın ile Tabii izle ekranında başlıyor!

TABİİ canlı izle ekranı milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024)'de çeyrek final için Avusturya ile karşılaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmaya başarmıştı. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. TABİİ canlı yayın izle Türkiye Avusturya maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 22.00'ı gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte, EURO 2024 Türkiye Avusturya mücadelesi Tabii canlı maç izle ekranında!