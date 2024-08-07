Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi ve saati sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl iki kupayı alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında iddiasını sürdürüyor. Geçtiğimiz maçı Elif Şahin'in sayısı ile bitiren Milli Takımımız İtalya karşısına olacak. Peki; Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?