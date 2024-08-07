Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
23:13
Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Sırbistan'ı eleyen İtalya ise bir sonraki turda rakibimiz oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki Milliler, Paris Olimpiyatlarında altını hedefliyor. Grup aşamasında 3-0 kaybettiğimiz rakibi bu kez yenmek isteyen Sultanlar hazırlıklarını tamamladı. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?