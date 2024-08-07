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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:13

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Sırbistan'ı eleyen İtalya ise bir sonraki turda rakibimiz oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki Milliler, Paris Olimpiyatlarında altını hedefliyor. Grup aşamasında 3-0 kaybettiğimiz rakibi bu kez yenmek isteyen Sultanlar hazırlıklarını tamamladı. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi ve saati sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl iki kupayı alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında iddiasını sürdürüyor. Geçtiğimiz maçı Elif Şahin'in sayısı ile bitiren Milli Takımımız İtalya karşısına olacak. Peki; Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçı İtalya ile oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Maç saat 21.00'de oynanacak.

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Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin yarı final maçının TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için TRT 1 canlı izle ekranı takip ediliyor:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

VOLEYBOL OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

8 Ağustos günü oynanacak yarı finaller şöyle:

Brezilya - ABD

Türkiye - İtalya

Bronz madalya maçı 10 Ağustos, Altın madalya maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

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