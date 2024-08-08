Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Bir kez daha tarih yazmak için sahaya çıkacak olan millilerimiz İtalya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki takımın daha önce yapılan karşılaşmasında İtalya 3-0 galip olarak sahadan ayrılmıştı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi…