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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:50

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yla karşılaşacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı. Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Bir kez daha tarih yazmak için sahaya çıkacak olan millilerimiz İtalya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki takımın daha önce yapılan karşılaşmasında İtalya 3-0 galip olarak sahadan ayrılmıştı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi…

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 8 Ağustos 2024 bu akşam İtalya'yla karşılaşacak. Maç TSİ ile 21:00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MÜSABAKA TAKVİMİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı.

Olimpiyatlarda diğer yarı final maçında da TSİ 17:00'da Brezilya ile ABD karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı
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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı
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