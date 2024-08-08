Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı

Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
10:50
Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yla karşılaşacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı. Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…