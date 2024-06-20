Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

Filenin Sultanları grup aşamasını ilk 8'de tamamlayarak, çeyrek finale çıkma hakkı elde etti. Çıktığı etapta Polonya ile eşleşen Milliler, hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk için parkede mücadele veren Filenin Sultanları toplamda çıktığı 12 karşılaşmadan, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç tarihleri…