Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:01
Filenin Sultanları, VNL Milletler Ligi'nde, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek finallerin programı belli oldu. A Milli Kadın voleybol takımımız, çeyrek final mücadelesinde ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Antalya etabında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Milliler, ikinci haftada ise 4'de 4 yaparak vitesi arttırdı. Son haftada ise Hong Kong etabında ilk 2 maçı alan Filenin Sultanları son iki maçında mağlup oldu. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!