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Haberler Galeri Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:01

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

Filenin Sultanları, VNL Milletler Ligi'nde, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek finallerin programı belli oldu. A Milli Kadın voleybol takımımız, çeyrek final mücadelesinde ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Antalya etabında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Milliler, ikinci haftada ise 4'de 4 yaparak vitesi arttırdı. Son haftada ise Hong Kong etabında ilk 2 maçı alan Filenin Sultanları son iki maçında mağlup oldu. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

Filenin Sultanları grup aşamasını ilk 8'de tamamlayarak, çeyrek finale çıkma hakkı elde etti. Çıktığı etapta Polonya ile eşleşen Milliler, hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk için parkede mücadele veren Filenin Sultanları toplamda çıktığı 12 karşılaşmadan, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç tarihleri…

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

VNL Milletler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, çeyrek final aşamasında Polonya ile mücadele edecek.

Tayland'ın ev sahipliğinde Bongkok'ta oynanacak Türkiye - Polonya mücadelesi 21 Haziran cuma günü saat 16.30'da başlayacak.

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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Polonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • BREZİLYA-TAYLAND
  • ÇİN-JAPONYA
  • İTALYA- ABD
  • TÜRKİYE - POLONYA
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Polonya maçı canlı izle bilgisi!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:

21 HAZİRAN CUMA:

  • 13.00 İtalya-ABD
  • 16.30 Polonya-Türkiye
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