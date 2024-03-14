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Haberler Galeri TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:10

TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle

TV8,5 canlı izle ekranı gündemde. Şampiyonlar ligi, konferans ligi gibi maçları kimi zaman şifresiz veren kanalda günün mücadelesi olan Fenerbahçe Union SG rövanş maçı yayınlanacak mı yakından takip ediliyor. TV8,5 yayın akışına göre günün karşılaşmaları belli oldu. İşte,14 Mart Perşembe listesinde yer alan mücadeleler ile TV8.5 canlı yayın izle ekranı!

TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle

TV8,5 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı şifresiz olarak naklen yayınlanacak mı merak konusu oldu. İşte, 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile günü maç takvimi.

TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle

14 MAR 2024 PERŞEMBE TV8,5 CANLI YAYIN AKIŞI,

  • 06:45: "Barcelona - Napoli" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
  • 08:45: Flashback
  • 09:00: Klasikler
  • 10:00: "Atletico Madrid - Inter" Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2.Maç
  • 12:00: Avrupa Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
  • 13:15: Konferans Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
  • 14:45: "Dortmund - PSV" Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2.Maç
  • 16:45: Best Off - Şampiyonlar Ligi 2018 - 2019 En Güzel Goller
  • 17:00: "Atletico Madrid - Inter" Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2.Maç

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TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle
  • 17:45: Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
  • 18:45: "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç
  • 19:15: Konferans Ligi Maç Başlıyor / Canlı
  • 20:45: "Rangers - Benfica" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı
  • 22:40: "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise" Konferans Ligi
  • 23:00: "Aston Villa - Ajax" Konferans Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle
  • 01:00: Konferans Ligi Özel / Canlı
  • 02:00: Avrupa Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
  • 03:00: Konferans Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
  • 04:00: "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise" Konferans Ligi Son 16 Turu 2.Maç
  • 05:45: Avrupa Ligi Maç Tekrar
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle

TV8,5 CANLI İZLE EKRANI

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