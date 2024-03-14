Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:10
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle
TV8,5 canlı izle ekranı gündemde. Şampiyonlar ligi, konferans ligi gibi maçları kimi zaman şifresiz veren kanalda günün mücadelesi olan Fenerbahçe Union SG rövanş maçı yayınlanacak mı yakından takip ediliyor. TV8,5 yayın akışına göre günün karşılaşmaları belli oldu. İşte,14 Mart Perşembe listesinde yer alan mücadeleler ile TV8.5 canlı yayın izle ekranı!