TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle

TV8,5 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı şifresiz olarak naklen yayınlanacak mı merak konusu oldu. İşte, 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile günü maç takvimi.