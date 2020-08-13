HaberlerGaleriMars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı
Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı
NASA, yeni Mars keşif aracı Perseverance'ı uzaya fırlattı. Birkaç keredir fırlatılışı ertelenen Perseverance'ın Mars yolculuğu başladı. Herhangi bir terslik olmazsa yeni uzay aracının Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor. Perseverance, Mars'ta yalnızca yaşanabilir koşulların izlerini değil, geçmişteki mikrobiyal yaşamın işaretlerini de arayacak. Bununla birlikte NASA, Mars'tan gelen yeni görüntüleri paylaştı. Son kareler gerçekten inanılmaz...
Giriş Tarihi: 13.08.2020
15:21
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
15:28
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