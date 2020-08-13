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Haberler Galeri Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! inanılmaz görüntüleri yayınladı

, yeni keşif aracı 'ı uzaya fırlattı. Birkaç keredir fırlatılışı ertelenen Perseverance'ın Mars yolculuğu başladı. Herhangi bir terslik olmazsa yeni aracının Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor. Perseverance, Mars'ta yalnızca yaşanabilir koşulların izlerini değil, geçmişteki mikrobiyal yaşamın işaretlerini de arayacak. Bununla birlikte NASA, Mars'tan gelen yeni görüntüleri paylaştı. Son kareler gerçekten inanılmaz...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 15:28
Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

, uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapıyor ve Kızıl Gezegen'den pek çok fotoğraf Dünya'ya geldi. Şimdi de yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

'ya ait olan Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli aracı yıllardır Mars'ı yakından inceliyor, araştırmalar yapıyor.

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Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan bu araç, 'ın zorlu koşullarında bugüne dek pek çok keşif yaptı.

Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

15'inci yaşını kutlayan Reconnaissance Orbiter için bir paylaşım yaptı ve Mars'ın yeni görüntülerini Dünya'yla paylaştı.

Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

, MRO'nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı

İşte MRO'nun gözünden Kızıl Gezegen...

Mars'tan gelen kareler şaşkına çevirdi! NASA inanılmaz görüntüleri yayınladı
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