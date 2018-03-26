NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

bu aracın neredeyse 6 yıldır bu kadar yol alması ufak gibi gözükebilir. Ancak araç çok fazla yavaş hareket ediyor ve bazı yerlerde araştırma yapmak üzere uzun sürelerce bekliyor. Aracın yaptığı bu araştırmaların ise genelde Mars'ın iklimi ve orada yaşam olup olmadığı üzerine olduğu söyleniyor.