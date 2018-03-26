NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

NASA'nın uzun uğraşlar sonucu uzaya yolladığı dev 'canavarı' tüm zorlu şartlara rağmen hâlâ ayakta duruyor! 2.054 Dünya günü kadardır kızıl gezegen yüzeyinde olan araç, 899 kg ağırlığında ve 2.9 x 2.2 x 2.2 metre boyutlarında ve şu ana kadar 154 km yol kat etti! NASA'nın bu aracının yalnızca 700 dünya günü kadar sağlam çalışacağı tahmin ediyordu fakat bu araç bu değeri 3'e katlamak üzereyken Mars'taki araştırmalarına sağlam bir şekilde halen daha devam ediyor. bu aracın neredeyse 6 yıldır bu kadar yol alması ufak gibi gözükebilir. Ancak araç çok fazla yavaş hareket ediyor ve bazı yerlerde araştırma yapmak üzere uzun sürelerce bekliyor. Aracın yaptığı bu araştırmaların ise genelde Mars'ın iklimi ve orada yaşam olup olmadığı üzerine olduğu söyleniyor. Ancak diğer yandan NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği Curiosity'den son görüntüleri NASA'yı kara kara düşündürüyor. NASA AÇIKLAMASINA GÖRE: kırmızı gezegende beklenenden iyi iş çıkaran aracın daha önce tespit edilen; ancak gittikçe büyüyen altı alüminyum tekerleğinden birinde iki ayrı yerde kırıklar ve boşluklar var. Mars'ın engebeli arazilerinde yıllardır fotoğraf çeken ve bu görüntüleri Dünya'ya gönderen Curosity karşılaştığı zor koşullar dolayısıyla tekerleklerindeki delikler gittikçe büyüyor.