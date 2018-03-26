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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

Giriş Tarihi: 26.03.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 14:48
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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

NASA'nın uzun uğraşlar sonucu uzaya yolladığı dev 'canavarı' tüm zorlu şartlara rağmen hâlâ ayakta duruyor!

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

2.054 günü kadardır kızıl gezegen yüzeyinde olan araç, 899 kg ağırlığında ve 2.9 x 2.2 x 2.2 metre boyutlarında ve şu ana kadar 154 km yol kat etti!

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

'nın bu aracının yalnızca 700 günü kadar sağlam çalışacağı tahmin ediyordu fakat bu araç bu değeri 3'e katlamak üzereyken 'taki araştırmalarına sağlam bir şekilde halen daha devam ediyor.

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

bu aracın neredeyse 6 yıldır bu kadar yol alması ufak gibi gözükebilir. Ancak araç çok fazla yavaş hareket ediyor ve bazı yerlerde araştırma yapmak üzere uzun sürelerce bekliyor. Aracın yaptığı bu araştırmaların ise genelde 'ın iklimi ve orada yaşam olup olmadığı üzerine olduğu söyleniyor.

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

Ancak diğer yandan 'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği Curiosity'den son görüntüleri NASA'yı kara kara düşündürüyor.

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

NASA AÇIKLAMASINA GÖRE:

kırmızı gezegende beklenenden iyi iş çıkaran aracın daha önce tespit edilen; ancak gittikçe büyüyen altı alüminyum tekerleğinden birinde iki ayrı yerde kırıklar ve boşluklar var.

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a yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!
NASA uzaya yolladı, 2 bin gündür dimdik ayakta!

'ın engebeli arazilerinde yıllardır fotoğraf çeken ve bu görüntüleri 'ya gönderen Curosity karşılaştığı zor koşullar dolayısıyla tekerleklerindeki delikler gittikçe büyüyor.

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