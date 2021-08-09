Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri NASA'nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu
Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 09:24

NASA'nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'taki çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan Perseverance'ın karnında Kızıl Gezegen'e yolculuk yapan Ingenuity helikopteri, uçuşlar yaparak NASA'ya daha fazla veri sağlıyor. Şimdiye kadar araştırmalar iyi ilerliyordu, fakat Mars kaşifi Perseverance kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız oldu.

İHA
NASA’nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

NASA'nın geçtiğimiz şubat ayında Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, Mars'tan kaya örneği toplamak için Jezero Krateri'nde çalışmalar yapıyordu. Keşif aracı zeminde delik açmayı başardı ve numune toplamaya çalıştı.

NASA’nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

NASA tarafından yapılan açıklamada, delme işleminin başarılı gibi göründüğü, ancak numune tüpüne hiçbir kaya örneğinin girmediği duyuruldu. Böylece Mars kaşifinin ilk kaya örneği toplama denemesi başarısız oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NASA’nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

NASA proje yetkilisi Ken Farley, yüzeyde açılan deliğin içini incelemek ve ne olduğunu görmek için bir sonraki adımın, robotik bir kola monte edilen kamera kullanmak olacağını söyledi.

NASA’nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

Kırık kayayı ya da numunenin parçalanarak toz haline gelmiş olabileceğini görebileceklerini belirten Farley, "Kaya özellikleri beklediğimizden farklı olabilir" dedi.

NASA’nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu

NASA, Perseverance'yi Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı

SON DAKİKA