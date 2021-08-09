Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 09:24
NASA'nın keşif aracı Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'taki çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan Perseverance'ın karnında Kızıl Gezegen'e yolculuk yapan Ingenuity helikopteri, uçuşlar yaparak NASA'ya daha fazla veri sağlıyor. Şimdiye kadar araştırmalar iyi ilerliyordu, fakat Mars kaşifi Perseverance kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız oldu.