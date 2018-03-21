Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nın korkutuğu başına geldi!

() alarm verdi. NASA'daki araştırmacıların yıldız sistemlerini, yeni leri, leri keşfetmek için kullandığı Teleskobu'dan kötü haberler geldi. 2009 yılında fırlatılan Kepler'le ilgili beklenen gelişme gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 09:40
  • 1
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapan Teleskobu, yakıt yetersizliği nedeniyle yakında kullanılamaz hale gelecek.

  • 2
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

'nın 2009 yılında fırlattığı avlayan uydusu , yakında görev süresinin sonuna geliyor. Yeryüzü'nden tam 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, geride bıraktığımız 9 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza atmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

araştırmaları tarihinin en başarılı astronomik araçlarından birisi olan 'in yaşanılabilir bölge sınırlarında tespit ettiği sayısı ise yaklaşık 30.

  • 4
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

Yakıt yetersizliği nedeniyle görevinde artık sona gelindiğini ifade eden 'lı sistem mühendisi Charlie Sobeck,"Şu anki tahminlerimiz Kepler'in yakıt tankının birkaç ay içerisinde tamamen boşalacağını gösteriyor. Yine de aracı, bugüne kadarki performansıyla bizleri şaşırtmayı başardı." sözlerini kullanıyor. 3.5 yıllık bir görev için fırlatılan Kepler, NASA'nın da beklentilerini aşarak yaklaşık 9 yıl boyunca avlamaya devam etti.

  • 5
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan 'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz pek mümkün değil.

  • 6
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!
  • 7
  • 36
'nın korkutuğu başına geldi!
NASA'nın korkutuğu başına geldi!

MARS'IN GİZEMİ

'nın ın derinliklerinden Dünya'ya gönderdiği yeni görüntülerin esrarı çözülemiyor. Bu fotoğrafa dikkatlice bakın.

BİZE ULAŞIN