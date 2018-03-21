NASA'nın korkutuğu başına geldi!

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz pek mümkün değil.