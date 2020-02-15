Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti! Bu tartışma ortalığı karıştırdı

Bilim insanlarının toplantısı sonrası flaş iddia! "Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti…" açıklaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Gelişen teknoloji ile birlikte uzaydaki hareketler hakkında da daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Bilim dünyasının uzay alanında en çok dikkat çeken çalışmalarının arasında uzaylı çalışmaları yer alıyor. Peki, uzaylılar gerçekten var mı? Avrupa'da yapılan bir çalışmanın ardından dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıkmıştı. İşte uzaylıların varlığı ve dünya ile iletişime geçtiklerine ilişkin ortaya atılan o iddiaların detayları…

Uzaylılar ile ilgili araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da derinleşiyor. Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini açıkladı.

'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, Paris'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.