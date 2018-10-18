Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabı, önümüzdeki süreçte birçok farklı projede kullanılacak olan TS1400 motoru hakkında bilgiler paylaştı. İşte detaylar... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılan görselle, Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi birçok projede kullanılacak olan TS1400'e dair yeni bilgiler paylaşıldı. T625 genel maksat helikopterine entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli bir turboşaft motor, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından geliştiriliyor. Geliştirilen motorun türevleri, T129 Atak ve Hürkuş'ta da kullanılabilecek. Çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşlemesi başarı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında kurulacak test altyapısı, 2.000 shp'ye kadar olan sınıflarda, gaz türbin motor geliştirme projelerinde kullanılabilecek. Özellikle 2021 yılında seri üretime geçecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri için tasarlanan motor, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından yerli imkanlarla üretildi. TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar... ATAK HELİKOPTERİ Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.