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helikopter u hakkında ilk bilgiler geldi! ('nin yerli ları)

Başkanlığı resmi Twitter hesabı, önümüzdeki süreçte birçok farklı projede kullanılacak olan u hakkında bilgiler paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:46
Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılan görselle, Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi birçok projede kullanılacak olan 'e dair yeni bilgiler paylaşıldı.

Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

T625 genel maksat helikopterine entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve bir turboşaft , TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından geliştiriliyor.

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Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Geliştirilen un türevleri, T129 Atak ve Hürkuş'ta da kullanılabilecek.

Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Çekirdek un ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşlemesi başarı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında kurulacak test altyapısı, 2.000 shp'ye kadar olan sınıflarda, gaz türbin motor geliştirme projelerinde kullanılabilecek.

Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Özellikle 2021 yılında seri üretime geçecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri için tasarlanan , TUSAŞ Motor Sanayii tarafından imkanlarla üretildi.

Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan teknoloji ürünü olan silahlar...

Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

ATAK HELİKOPTERİ

'nin üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

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